Vivimos en un país espantoso para jubilarse: nuestras pensiones ya funcionan peor que en EEUU

¿Cómo es posible que vivamos en un país malo para jubilarse si, de hecho, se nos dice que los pensionistas de nuestro país reciben algunas de las pensiones más altas con respecto al salario de todo el mundo? El quid de la cuestión está en la viabilidad de nuestro modelo.

El índice de pensiones globales del Mercer CFA Institute, o el MCGPI. Se trata de un estudio integral de los sistemas de pensiones globales que lleva una década analizando cada año más de 50 variables de las pensiones de 43 países de todo el mundo, abarcando así a dos tercio de la población mundial. Los compara y les da notas. El valor del índice general para cada sistema representa el promedio ponderado de tres subíndices: adecuación, sostenibilidad e integridad. La adecuación tiene que ver con cosas como el nivel de prestaciones, ahorros y apoyo gubernamental. Que den buena cobertura, vaya. La integridad va sobre su regulación, su gobernanza o su protección. Es decir, que estén bien administrados. La sostenibilidad tiene en cuenta cuestiones como la demografía del país, el crecimiento económico o la deuda nacional. Que el sistema sea sostenible.

Los del instituto nos dicen que, en 11 años que llevan haciendo su análisis, las posiciones en el ránking y las notas de los sistemas en cada una de estas tres categorías apenas ha variado.

Ganadores y perdedores. Islandia debuta este año y consigue colocarse en el primer puesto. Entrando ya en países con algo más de población, Países Bajos y Dinamarca consiguen segundo y tercer puesto. Luego vienen los sospechosos habituales: Noruega, Australia o Israel, por ejemplo. A la cola se encuentran muchos países asiáticos, como Corea del Sur, Filipinas o Japón, aunque también México o India. De los 43 países, España ocupa el puesto 24 con una nota global de C, peor incluso que la nota de C+ que obtienen Francia o Estados Unidos. Alemania se nos va a la nota B. Estamos sólo un poco por delante de Colombia o Brasil.

