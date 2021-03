Aquella vez que la BBC vino a España a insultarnos por no saber desayunar

España y Reino Unido llevan años inmersos en una batalla cultural sin parangón en la historia moderna del ser humano. España es plenamente consciente de su cruzada, Reino Unido no tanto. El casus belli tiene nombres y apellidos: pastel de carne, pastel de riñones, fish & chips, haggis, pudding de toda clase y condición, Marmite y un largo etcétera de abominaciones culinarias que, a ojos de los españoles, merecen el mayor de los oprobios.

De un tiempo a esta parte las refriegas entre uno y otro bando se han recrudecido, si bien los observadores internacionales aún no han podido determinar el número de bajas. España ha desplegado su artillería en los chiringuitos de la costa mediterránea frecuentados por los británicos. Es allí donde mutaciones genéticas de la paella, la tortilla o las patatas bravas se llevan sirviendo durante lustros a precio de oro. Naciones Unidas ha mostrado su consternación por el uso de armamento biológico, cuestión sobre la que las cocinas españolas han pasado por encima.

Por su parte, Reino Unido ha hecho lo que mejor sabía hacer para infringir un daño máximo en su enemigo: su propia gastronomía. Tan brutal táctica ha provocado la radicalización de una parte de los españoles, enrolados en grupos extremistas e insurgentes como la Inquisición de la Paella.

Nadie sabe con exactitud cuánto comenzó esta guerra. Algunos historiadores apuntan a Jamie Oliver y a sus infames experimentos con el patrimonio más sagrado de los españoles, la comida. Una paella con chorizo causó gran consternación en las redes sociales, afrenta repetida en multitud de ocasiones por otros cocineros del archipiélago. La disputa ha alcanzado a chefs estadounidenses de la más variopinta condición, ajenos al agrio enfrentamiento que ocupa nuestros desvelos.

#OnThisDay 1964: Tonight wasn't impressed by the Spanish's rather un-British attitude towards breakfast, but frankly they're probably just jealous. pic.twitter.com/pNLfdtO8DC