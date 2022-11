Las ciudades españolas están compitiendo por la iluminación navideña más estridente y costosa. Otra vez

Si hay algo inherente a la Navidad que levanta pasiones (o ampollas) cada año en España, son las luces navideñas. En fechas señaladas, las calles de nuestro país se llenan de brillo, color y música para celebrar las fiestas. Sin embargo, para más de uno, el mal gusto de los ayuntamientos no pasa desapercibido. Tal y como apuntaba el periodista Michael McLoughlin en Twitter, "La competición que se ha iniciado en España por la iluminación de Navidad se ha convertido en la Copa Mundial del Horterismo". No anda desencaminado.

Málaga, que dio este sábado la bienvenida a la Navidad con el encendido del nuevo alumbrado en la calle Larios ha sido motivo de chistes por los 16 ‘Ángeles celestiales’ (todos iguales, por cierto). De cuatro metros de alto, las figuras, diseñadas por Iluminaciones Ximénez, brillan todos los días al son de la música entre las 19 y las 22 de la noche en un espectáculo que poco o nada tiene de navideño. Si me dijeras que estamos hablando de Valencia en Fallas, te creería.

Y ojo, porque la decoración elegida este año por el Ayuntamiento, al parecer, está inspirada en Regent Street , la famosa calle de la capital británica que, desde 2016, se adorna en diciembre con unos ángeles a los que llaman "El Espíritu de la Navidad". Les ha quedado igualito.

Y espérate, porque la música que acompaña el show acoge temas del dominicano Henry Méndez o incluso SloMo de Chanel Terrero. Si bien tampoco faltó Sweet Caroline, se echa de menos algo de Navidad bajo ese mareante techo dorado. Y por otro lado, están las aglomeraciones. Buena suerte si pierdes a un pariente, a un amigo o a tu abuela. Quizás pierdas la noche en encontrarle porque la cobertura del móvil en el área es simplemente una utopía.

Pero volvamos al alumbrado navideño que tanto gusta en España. Hasta 111 millones de luces led recubren hoy la ciudad de Vigo en un gran esfuerzo por parte de su alcalde, Abel Caballero, para traer otro año más el espíritu navideño a las calles de su ciudad. Como es sabido, el romance de Vigo con la iluminación navideña supera todas las barreras. Y cada año su afán por más y más es innegable, generando un gran impacto mediático y económico, aunque algunos vecinos consideren que todo ese gasto es simplemente un despilfarro de dinero público.

En total para esta Navidad, el gasto aprobado es de 929.052 euros, que incluye tanto la decoración y las bombillas como su instalación, mantenimiento y retirada. Y vale la pena remarcar que en el mismo documento que recoge el contrato se justifica su coste debido a la "amplia repercusión a nivel nacional". Aunque cuando hablan de "repercusión a nivel nacional" no está claro a si se refieren a su noria gigante hippie e hipnotizante o a su alumbrado hortera.

Y no, la fiesta de la Navidad viguesa no termina de convencer a su población. De hecho, multitud de asociaciones de vecinos han denunciado el ruido que sufren y han iniciado una campaña de mecenazgo para acudir a la vía administrativa contra el Concello. Se quejan de los altavoces que rodean toda la ciudad y reproducen villancicos sin parar. Y claro, si a esto le sumas el ruido y griterío de miles de personas que acuden a ver las luces, tienes un gran problema vecinal, especialmente para aquellos edificios que se encuentren cerca de las atracciones más turísticas.

Vayámonos ahora a la capital. Madrid hizo lo propio. Si el consultorio ya nos sorprendió hace un par de años con su novedad navideña más esperada: 27 "meninas gigantes” y una bola que parece sacada de Regreso al Futuro , este año nos sorprende con una iluminación que solo puede definirse con una palabra: seca.

Al menos hemos tenido más suerte que los vecinos de Alicante, que se despertaron con esta maravilla de iluminación hace unos días:

O las de Palma, donde ha llegado la Navidad-Acuario.

Aunque la palma se la lleva La Rioja:

Las luces navideñas de Ausejo, un pueblo riojano, se han hecho virales en las redes sociales tras la publicación de un vídeo que muestra un alumbrado que es literalmente ilegible. Lo que pretendía ser la frase de "Feliz Navidad" ha quedado desdibujado al tener algunas bombillas fundidas y ha dado pie a cientos de chistes y memes.

Mientras no lleguemos a este punto, todo irá bien.

Our village Christmas lights are designed by the local primary kids and they are the single best thing about the festive season. pic.twitter.com/kDhfLk3Dcb