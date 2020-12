Cyberpunk 2077 ya está aquí. Y los bugs y graficazos recopilados por los jugadores van a alegrarte el día

Cyberpunk 2077. La gran promesa de CD Projekt Red. Uno veía las escenas de Night City dosificadas de forma irregular durante estos largos ocho años y esperaba que al final del camino podría teletransportarse a una pesadilla distópica de primera línea. Un Blade Runner con el triple de goce estético. Carismático. Y de propina, un GTA.

Aquí no vamos a analizar el Cyberpunk, pues para eso están nuestros compañeros (aquí la crítica pura y sin cortar, aquí una guía definitiva), sólo vamos a recopilar eso que nos atañe: los memes.

Ni 24 horas han pasado desde que el gran público ha podido tener entre sus manos el juego y la red ya se ha llenado de imágenes que le restan el halo de majestuosidad asociado a los materiales promocionales y nos dejan un mundo abierto que a veces roza el trospidismo. Un mundo retrofuturista, sí, pero porque es algo hecho hoy y cuyos resultados son gráficos de dignos de la Play 2. 314 millones de dólares transformados en una colección de crashes, texturas por rematar y personajes no jugables sorprendentemente poligonales.

Y esto, también esto.

Sí, toda la mala leche que se verá a continuación debe ser leída con precaución. Como explican en Polygon muchos de los errores más bombásticos han sido expuestos por usuarios que han sorteado la actualización imperativa del parche del día uno (sus 60-110 gigitas) y que quedarían subsanados con ella. Pero ojo, tampoco sería así el caso de todos, siendo la experiencia del Cyberpunk 2077 insuficiente (en su versión actual) para un juego de ese calibre en 2020, sobre todo para los que jueguen desde PlayStation, habiendo misiones que directamente no se pueden jugar sin que la consola se cuelgue.

Lo que nos queda mientras los desarrolladores estabilizan la experiencia de Night City es disfrutar de este accidente que hemos visto a cámara muy, muy lenta.

Imagine defending this. Cyberpunk 2077 is a terrible game. Base PS4 footage. pic.twitter.com/uHTmMACi3R — Michael Does Life (@MichaelDoesLife) December 9, 2020

This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO — Andrew (@ajb1310) December 10, 2020

Long story short:



Rockstar is still unmatched at making immersive open-worlds #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/aEzogt0k3Z — 𝐁𝐚𝐫𝐭 (@ClunkSpider) December 9, 2020

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj — Steven (@MrDelabee) December 10, 2020

This is Cyberpunk 2077 - PS4 version 1.00. Resolution is literally below 720p and the game takes 20 seconds to load in textures. Inexcusable. Unfathomable. Unplayable. pic.twitter.com/gdApyfmgAi — GIRL RIFLE (@girlrifle) December 10, 2020

Some random #Cyberpunk2077 footage. I was just messing around and taking out some street thugs. (No Sound). Graphics are set to ultra, I definitely get better fram rates when it's night time haha. pic.twitter.com/6srcSPUFbw — Random Internet Person (@SpaceNerd45) December 10, 2020

Cyberpunk en PS4 y XboxOne se ve como un vídeo Youtube de hace ocho años. pic.twitter.com/qIJ38UYHxh — Andresito (@Andresito_epi) December 10, 2020