"Esquí intermedio, francés fluido": la oferta de trabajo doméstico más absurdamente exigente de la historia

Si eres una persona organizada y con una alta inteligencia emocional que lo mismo es capaz de organizar unas vacaciones divertidas que unos menús orgánicos y libres de intolerancias, en California, puede estar tu trabajo soñado. Solo hay un pero para llevarlo a cabo: tienes que cumplir los más de cincuenta requisitos que demanda la familia de esta CEO estadounidense.

La oferta que fue publicada hace un par de días se dio a conocer en Twitter gracias a la escritora del New York Times, Kimberly Harrington y puede consultarse en portales de empleo como Starwire.

Look I know what day it is and where I’m posting this but I still challenge you to find ANYTHING more bananas bat shit than THIS. I DARE YOU pic.twitter.com/2HN7fYbtq7