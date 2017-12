Estos dos señores te van a convencer muy fuerte de que pidas una hipoteca A TIPO FIJO

Es 14 de diciembre de 2017 y YouTube, inesperadamente, acaba de recibir el mejor vídeo del año. No lo ha producido ningún youtuber, no lo ha subido ninguna cuenta con millones de seguidores, no habla de nada remotamente sexy. Son dos señores economistas hablando de algo muy aburrido: hipotecas. Y sin embargo, es el auténtico hito tardío del año.

Quédate con sus nombres: Simón Pérez y Silvia Charro se han convertido en la nueva sensación memética de la red gracias a ocho minutos de pura intensidad narrativa. ¿De qué otro modo podrían mantenerte pegado a la pantalla escuchando diatribas sobre los tipos de interés y el Euribor? Su efusividad, su amplia variedad de registros interpretativos y su claro aspecto recién salidos del after ha logrado que la economía mo-le.

Alguien que me mire como mira Silvia Charro y que me hable como habla Simón Pérez y me enamoro.😍 pic.twitter.com/9CFYGRaFGL — M.Rajoy (@20axes) 13 de diciembre de 2017

Mola tanto, de hecho, que si no estás comprando una hipoteca A TIPO FIJO ya mismo, como machaconamente repiten cada minuto en el vídeo, es porque ya estás de camino a la discoteca más cercana. Porque no sabemos si lo más fascinante del vídeo es el poso de sabiduría en sus protagonistas o su indudable conexión con el yo juvenil de todos nosotros. Simón y Silvia te cuentan las hipotecas como contarías tú a tu padre que no has vomitado por los cubatas, sino por la pizza de recena a las 6 de la mañana.

El vídeo pertenece al largo serial de entrevistas que Periodista Digital, un medio underground y enfocado a la economía y a la política, lleva subiendo mucho tiempo. Todo ellos con bastante poco recorrido. Hasta que llegaron Simón y Silvia: "a tipo fijo" es una de las tendencias más intensas a esta hora de la mañana en Twitter, y el vídeo se ha colocado el #14 en YouTube (con lo que tiene de meritorio, habida cuenta el tema) con más de 110.000 visualizaciones. Un hit.

Dado lo surrealista de la producción, hemos intentado buscar en YouTube otros rastros de tan magnas estrellas que entrevean un futuro mediático en la plataforma. De Simón hay bastantes vídeos: su calidad como experto en hipotecas (A TIPO FIJO, recuerda) le ha llevado a realizar tutoriales y a charlar con otros colegas en Periodista Digital. Lamentablemente, pocas referencias tenemos de Silvia Charro, auténtica estrella del asunto.

¿Por qué? Porque Charro a las hipotecas fijas es Al Pacino a Scarface: un titán interpretativo tocado por la varita del histrionismo en cuyas expresiones faciales caben todas las emociones del planeta. A la vez. En su vaivén permanente en la silla y en sus contrarréplicas a su compañero, Internet ha encontrado, quizá, al diagrama definitivo de alineamientos en D&D. O mejor aún, al eufemismo que todos anhelábamos: vas a tardar pocos días en preguntar a tus colegas si van a tipo fijo o variable en Nochevieja.

Así que recuerda: es importante que te lances al mercado inmobiliario, y que lo hagas A TIPO FIJO. Si Simón y Silvia, los héroes que merecíamos, nos han enseñado algo hoy, es eso. Eso y que mejor no mezclar. Bueno, y también que después de una comida de empresa lo mejor es echarse una buena siesta.

Casualidades de la vida, gracias Silvia Charro. pic.twitter.com/xhBzlJ6HlA — David Cortés (@dacoal) 14 de diciembre de 2017