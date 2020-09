La Gen Z había encontrado su tatuaje-símbolo generacional. Hasta que descubrió que era nazi

El advenimiento de la cultura digital ha reformulado para siempre las identidades colectivas. La Gen Z, posterior a la millennial, ofrece un ejemplo perfecto. Nunca antes millones de jóvenes de todo el mundo socializaron en idénticos espacios (TikTok, Instagram) bajo líneas estéticas y referentes culturales parejos. El fenómeno ha permitido crear una "conciencia generacional", una suerte de vínculo transversal a todos (o casi todos) los jóvenes del mundo.

¿Qué mejor que un tatuaje para refrendarlo?

Elección nazi. La idea surgió de una tiktoker estadounidense, @smoothavocado, en un vídeo ya retirado de la plataforma. El tatuaje en cuestión sería una Z atravesada por una línea horizontal. Al fin y al cabo se trataba de la generación Z, ¿no? Sin saberlo, la joven había dibujado un wolfsangel, un símbolo heráldico de larga ascendencia en los países germano parlantes... Y resignificado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Adornó, entre otros, los emblemas de las SS.

Gen Z TATTOOING NAZI SYMBOL. Viral TikTok invites Gen Z to get “Z” tattooed as symbol of unity and rebellion. It’s actually Nazi symbol. Some appear to have gotten tattoo—in thread.



Senior TikTok Correspondent Zee says “Noooo.”



What are your thoughts?

pic.twitter.com/Ar4fp4jFcG