Hay un montón de espectadores confundiendo el reestreno de 'Avatar' con la secuela. Y no están contentos

Son las 20:00 de la tarde y en la sala 9 de los Cines Ideal de Madrid no cabe un alma. Tras los tráilers, prácticamente todo el mundo ya se ha enfundado sus gafas 3D, preparados para volver al mundo de Pandora. Al fin, las luces se apagan y comienza la película. Año 2154, conocemos a un joven llamado Jake Sully, un exmarine que es seleccionado para participar en el Programa Avatar… "Espera, esto me suena”, "Esta ya la hemos visto, ¿no?" "¿No es Avatar 2?" Un murmullo silencioso inunda la sala, dos personas de la fila de atrás se levantan y se van.

Sí, efectivamente, muchos de los espectadores que habían pagado su entrada pensaban que iban a ver la secuela de Avatar y no cayeron en que se trataba del reestreno de la primera. No es un caso aislado, muchos espectadores están acudiendo a ver la película de James Cameron estrenada originalmente en 2009 creyendo era Avatar: El Sentido del Agua, una de las películas más esperadas de este año.

¿Qué está pasando?

Después de 13 años, Avatar se ha reestrenado en los cines esta semana. Una manera para que toda una nueva generación pueda disfrutarla en pantalla grande y en 3D antes de nuevo antes de que aterrice la esperada secuela o los que ya la disfrutaron en su momento puedan refrescar la memoria. Pero, al parecer, esto está planteando problemas con gente que pide que se le devuelva el dinero porque han confundido Avatar con la secuela prevista para el 16 de diciembre de este año. Las ganas de regresar a Pandora le han nublado el juicio a más de uno.

"Llevo toda la semana planeando con mis amigos ir a ver Avatar 2. Todos súper emocionados. Ayer nos enteramos de que era la 1 . Ahora bien, ¿es falta de comprensión lectora o publicidad engañosa? Porque creo que se culpa al espectador cuando no es culpable para nada. Ni en el trailer que salta en Youtube ni en el cartel sale que es el reestreno de la 1", criticaba un usuario en Twitter hace unos días.

Quizás "publicidad engañosa" no sea el término correcto, ya que de engañosa no tiene nada. En primer lugar, si prestamos atención al cartel, vemos que se destaca que "vuelve a los cines" y se lee "Avatar" solamente. Aunque sí es cierto que volver a los cines puede dar a entender que regresa la franquicia de algún modo.

También es cierto que no suele ser demasiado común reestrenar primeras partes de cara al lanzamiento de segundas entregas, pero el caso de Avatar ha sido una excepción teniendo en cuenta que el film vio la luz originalmente hace más de diez años. El ciudadano medio español no está acostumbrado a que pasen estas cosas.

Y, por último, en defensa de estas personas confundidas hay que comentar que la misma segunda entrega no tiene el "2" por ninguna parte, una tradición que se ha ido perdiendo en los últimos años. Se llama Avatar: El sentido del agua, y eso puede llevar a la confusión de muchos. Si se llamase Avatar 2, sería algo más claro y no daría lugar a la confusión.

En resumen, que los propios trabajadores de los cines están confirmando las largas colas que se amontonan a la salida de las sesiones pidiendo devoluciones por confundir ambas entregas. Aunque, tal y como comentaba un trabajador de Cinépolis, en todos los carteles de su cine pone bien claro la palabra "Reestreno". Algunos incluso lo señalan con carteles en extra. Las redes se han llenado de publicaciones con decenas de personas afectadas por el mismo error cinéfilo.

Con 2.847 millones de euros recaudados, Avatar es la película más taquillera de la historia. Y, para los despistados: Avatar: El Sentido del Agua, que se estrena el 16 de diciembre, no será la única que nos llegará del universo creado por James Cameron. La saga se extenderá a lo largo de cinco películas estrenadas en diferentes años: Avatar 3: The Seed Bearer (20 de diciembre de 2024), Avatar 4: The Tulkun Rider (18 de diciembre de 2026 y Avatar 5: The Quest for Eywa (22 de diciembre de 2028).