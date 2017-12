La conversación de WhatsApp que resume a la perfección cómo son todos los grupos de padres del cole

Albert Camus escribió que "el infierno son los demás", pero se equivocaba: el infierno son los grupos de WhatsApp, sobre todo si hablamos de grupos de padres de alumnos del cole.

Ahí ya estamos jugando en otra liga. Hay un círculo del infierno de Dante donde dieciséis padres y veintiocho madres discuten sobre el disfraz de la actuación de fin de curso y los horarios de natación, mientras intercalan comentarios sobre las tareas del cole y tratan de localizar infructuosamente alguna prenda de ropa extraviada, entre fotos de gatitos con frases de Paulo Coelho y emoticonos de pulgares hacia arriba.

Al igual que en cualquier otro grupo humano donde existen conflictos, en los grupos de padres se establecen jerarquías y relaciones de poder. Es como una guerra que se libra digitalmente. Hay líderes, generales en la batalla, como la madre que organiza a los demás para comprar un regalo de cumpleaños, con unas habilidades para la logística que ni el barón de Jomini. Soldados, como ese padre despistado que no para de pedir instrucciones y es incapaz de tomar ninguna decisión.

Quintacolumnistas, que parece que quieren ayudar pero no hacen más que entorpecer cualquier toma de decisiones con sus eternas dudas ("¿Y no sería mejor hacer otra cosa? Vamos, si os parece bien"). Por último, tenemos a los Grupos de Operaciones Especiales, que son normalmente madres GEO que entran a poner un poco de cordura cuando todo se ha desmadrado y sueltan la siempre necesaria frase "A ver, centremos el tema".

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

Reconozcámoslo, el WhatsApp es un invento innecesario y diabólico pero que se ha hecho imprescindible. El otro día estaba reflexionando sobre este tema cuando se me ocurrió escribir un hilo en Twitter, guionizando una conversación de WhatsApp entre padres del cole y, bueno, se ha hecho viral. Imagino que todos son sentimos un poco identificados con ese grupo de personas que intentan ponerse de acuerdo y no paran de dar palos de ciego. Os dejo el hilo aquí para que echemos unas risas. Muchas gracias, pray for Kenia y que os mejoréis.