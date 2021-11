"Mayor! We are all contingent!": alguien ha decidido subtitular en inglés 'Amanece que no es poco'

La tarea de un traductor es a menudo ingrata. Reducido al rol de intermediario, de habilitador necesario, debe lidiar con multitud de matices idiomáticos a la hora de transformar un texto ininteligible en uno comprensible para su audiencia. Aquellas obras producidas en versiones estándar de una lengua plantean problemas menores. ¿Pero qué hay de aquellas grabadas o escritas en variantes dialectales muy cerradas y peculiares? ¿O aquellas plagadas de particularidades?

Suponemos que estas y otras muchas preguntas cruzaron la cabeza del traductor encargado de convertir los diálogos de Amanece que no es poco, la película de culto filmada por José Luis Cuerda hace más de treinta años, al inglés. Como vimos en su momento, la obra ha trascendido más allá del cine. Se ha insertado en el imaginario popular. Sus personajes, sus frases, se han convertido en moneda de cambio recurrente en las conversaciones a pie de calle, ya sea como recurso lingüístico habitual o como referencia humorística de común acuerdo entre todos los interlocutores.

Gran parte de su mérito reside en el guión, y muy especialmente en el contraste entre lo llano y rural de sus personajes, tan arquetípicos, y el lenguaje culto y elevado que utilizan durante toda la película. Es en esa mezcolanza de la jerga de pueblo y la erudición intelectual donde se gesta la comedia de Amanece que no es poco. Nada resulta más hilarante que un párroco y un guardia civil deliberando sobre el libre albedrío; o que un campesino gritando "¡Alcalde, todos somos contingentes pero usted es necesario!". Filosofía a pie de acequia.

Precisamente por todo ello Amanece que no es poco es un producto muy español, una película cuyos parámetros narrativos sólo se comprenden en toda su magnitud si uno ha crecido y socializado durante toda su vida en España. Una escena tan llena de intención y matices como la final, en la que el jefe local del cuartel de la Guardia Civil resuelve pegarle cuatro tiros al sol, sólo se entiende en plena magnitud desde ciertas coordenadas educativas y culturales. Sucede con muchos otros productos de aquí y allí. Y traducirlos siempre resulta complejo.

Pero la distancia que separa lo complejo de lo imposible siempre es grande, y en ella medran los grandes genios. Difícil explicar de otro modo el totémico trabajo que un traductor de HBO, plataforma en la que se expone la película, ha tenido que llevar a cabo a la hora de subtitular Amanece que no es poco al inglés. El hallazgo corre a cuenta de Alejandro Salamanca, historiador detrás de @DesvelandoOriente, una de las mejores cuentas de divulgación histórica que se pueden encontrar en la red. Tras descubrir los subtítulos difundió la buena nueva en un hilo de Twitter, hoy viralizado.

Le han puesto subtítulos en inglés a 'Amanece que no es poco' pic.twitter.com/LLNe9fZW8l — Desvelando Oriente / Alejandro Salamanca (@Desvelandorient) November 9, 2021

La historia ha causado sensación, naturalmente. Durante décadas, el público español se ha acostumbrado a consumir productos anglosajones doblados al español. Salvar la barrera idiomática obligaba a invertir grandes recursos en intérpretes expertos que condensaran las emociones y los matices originales. Durante los últimos años el doblaje ha sufrido cierta recesión, fruto tanto de las dificultades económicas del sector como del interés de gran parte de la audiencia por consumir productos en versión original (siempre subtitulada). A lo que nunca hemos estado acostumbrados es a que productos tan castizos y nacionales se traduzcan al inglés.

El mundo del streaming todo lo puede, no obstante. Y así nos topamos con cosas como "Mayor! We are all contingent, but you are necessary" o "Don't you know that in this village we have true devotion to Faulkner" (allá donde Sazatornil, indignado, le contaba a un forastero que "en este pueblo hay auténtica devoción por Faulkner"). Esas eran fáciles. ¿Pero cómo resolver el "Dadnos, santos del cielo, una visión global bastante aproximada"? Pues del siguiente modo: "Give us Saints of heavens a fair global vision".

Por supuesto, tenemos las más elementales "I think that I will take my dick out" o la proverbial "A mand in the bed is always a man" (allá donde Resines recibe un claro comando por parte de su padre: "un hombre en la cama es siempre un hombre"). El hilo no resuelve otros quebraderos de cabeza para el traductor como "Me cago en todos tus muertos uno a uno, la tabarra que me estas dando, virgen santísima", "Que no se entere un arcipreste que vas un poco ligero con lo del libre albedrío" o "¡Viva el munícipe por antonomasia!", pero aquí los hemos añadido por su intrínseco valor cultural.

