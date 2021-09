Una nieta ha vaciado el congelador de su abuela. Y se ha encontrado comida de 1972

A ti también te ha pasado. Dejas algo en el congelador y se te olvida que lo tienes ahí. Un buen día revisas el cajón y el producto te mira recriminándote tu descuido. ¿Te lo comes? La respuesta de Madam Quasar, usuaria de Tiktok, es un rotundo no.

El congelador de la prehistoria. Sus vídeos han llegado ya a cuatro millones de usuarios en dos días. “Limpiando el congelador de la abuela”, empieza su clip, titulado “El descubrimiento”. En resumen: “¿Qué te parecería para cenar esta noche unas moras de 1972? ¿Qué me dices de unas fresas de 1984, o, tal vez, arándanos de 1983? Tenemos también en el menú otros arándanos, estos de la cosecha del 97. Aunque podrías preferir unas yemas de huevo de 1998, un poco de mantequilla de 1992, un caldo de jamón de 1993 para condimentar y, para terminar, compota de manzana de 1999 y frambuesas del mismo año”.

El correcto etiquetado de su abuela y su dejadez en todo ese tiempo ha causado que esta nieta tenga a su disposición comida sin abrir con 50 años de historia, teniendo posiblemente incluso valor como reliquia nostálgica. Por supuesto, todos los alucinados espectadores del fenómeno han señalado la misma cosa: esa comida tiene más del doble de años que yo.

Desempaquetando el hallazgo. Gracias a Madam Quasar, ahora saber qué pinta tienen todos esos alimentos congelados abiertos medio siglo después. Sorprendentemente hay algunos que tienen pinta de ser moderadamente apetitosos, comestibles si eso. Los arándanos y la compota de manzana mantiene su estructura molecular, mientras que las fresas o las moras se parecen hoy en día más a una pesadilla cronenbergiana. La palma se la llevan las yemas de huevo que, ocho horas después de su proceso de descongelación, parecen huevos alienígenas a los que, si les pasas la cuchara, empiezan a convertirse en una masa informe a escasos minutos de adquirir conciencia propia. La chica no se atreve a probarlos.

¿Qué pasa si comes comida congelada? Es algo que durante años ha preocupado a muchos internautas, siendo un tema de especial interés en Forocoches. Los foros están llenos de personas afirmando haberse comido pizzas o trozos de carne con tres, cuatro años de maduración en sus arcones a -18ºC. Seguramente muchos de ellos no podrían haber garantizado que el refrigerador no se haya desconectado en algún momento de ese largo período, rompiendo así la cadena de frío por algún esporádico corte de luz. Pero todo el mundo afirma seguir enteros de una pieza.

Si nos atenemos a las recomendaciones de las autoridades, según la Agencia Europea de Seguridad en los Alimentos EFSA y la Agencia de Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, el periodo máximo de congelación recomendado para los huevos es un mes, para el caldo, 3 meses, carnes, entre 6 y 12 meses. La fruta, en ninguno de los casos, debería exceder los 9 meses, aunque a veces debería ser menos. En principio, 1972 está a más de 9 meses de distancia de nuestro presente.