"Nos han vendido": en el adiós de Trump, las teorías de QAnon se han vuelto más dementes que nunca

Mucho antes de que se transformara en una organización violenta dedicada a derrocar al gobierno de los Estados Unidos, QAnon fue una teoría de Internet. Y como tal, una hilarante colección de ocurrencias lindantes en lo demente. Sus seguidores se han alimentado durante años de una paranoia avivada por el hoy ex-presidente del país, Donald J. Trump. Como buenos conspiranoicos, las apariencias engañaban. Entre bambalinas, Trump tenía un plan. En algún momento lo revelaría.

Consumado su abandono de la Casa Blanca, ese momento parece haber pasado para siempre. O no, según QAnon.

La traca final. Mediada la tarde, cuando Trump ya reposaba plácidamente en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, sus más irredentos seguidores auguraban un golpe de efecto inminente. En uno de los muchos foros empleados por los conspiracionistas para divagar sobre lo divino, lo humano y la red de políticos y empresarios obsesionados con esclavizar sexualmente a niños de todo el mundo, podíamos leer: "La Tormenta golpea en 45 minutos. ¡Victoria al fin!". Su teoría dice así:

Tal es el nivel de abstracción y pérdida de contacto con la realidad de la comunidad QAnon que la mayor parte de respuestas no versaban sobre el carácter inverosímil de la teoría ni sobre la galopante ausencia de pruebas que la sostuvieran. No, la cuestión, más bien, era qué pensaríamos el resto de los mortales cuando Trump descubriera todas sus cartas, la operación fuera un éxito y todo volviera a ser tal y como debería haber sido desde el principio. Tal y como QAnon predijo hace ya muchos años.

QAnon believers are convinced the arrests about to start right now, with Biden maybe in on the plan himself. The main question they're grappling with is how regular people will cope with QAnon being proven right. pic.twitter.com/TZq8vMeOQP