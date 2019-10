"Ok, boomer": la brecha entre la generación Z y sus padres ya ha encontrado su lema definitivo

El nivel de la contienda generacional entre baby boomers, millennials y Generación Z ha subido un escalón más y se ha convertido en todo un fenómeno. A través de la frase "Ok, boomer", los más jóvenes han empezado a dar por finalizada la conversación con las generaciones posteriores que buscan hacerles entender que no saben nada de la vida por el mero hecho de haber nacido después. Tal está siendo el crecimiento de este movimiento que ya acumula casi 20 millones de views en Tik Tok, memes e incluso merchandising.

"Ok, Boomer". Esta es la respuesta más repetida en internet por millennials y generación Z cuando las generaciones posteriores les tachan de quejicas y llorones. "Ok, boomer" representa la resignación de las generaciones más jóvenes ante los discursos condescendientes que llegan de los más mayores cuando tratan de luchar por el cambio climático, reivindicar mayor estabilidad laboral o la igualdad social.

Los boomers representan a la generación nacida en el baby boom. En el caso de España y según puede observarse en la pirámide de población del 2018, esta generación aglutina aproximadamente a los nacidos entre 1960 y 1975, periodo en el que se registraron más nacimientos.

Guerra de contenido en TikTok. Si buscamos #okboomer en Instagram el número de publicaciones no llega a mil. Sin embargo, en TikTok este hashtag acumula casi 20 millones de visualizaciones. Y es que es aquí donde se está gestando gran parte de este movimiento que llega en forma de réplica a otras redes sociales como Instagram o Twitter. Es en la plataforma de lipsync donde la generación Z está creando un aluvión de contenido para dar respuesta a las críticas de los baby boomers.

Además de los vídeos imitando el paternalismo de los baby boomers al más puro estilo Vine, la creación de contenido digital no se queda ahí. Parte del contenido de TikTok anterior viene acompañado de una pista de audio que hace referencia a la canción original titulada 'Ok, boomer' y que aglutina las voces de distintos creadores repitiendo en bucle el mismo mensaje.

De memes a camisetas. Las redes sociales son el canal principal donde millennials y Z se comunican y transmiten su visión del mundo. Mientras un baby boomer reafirma sus opiniones leyendo la columna de opinión de un periódico color salmón, un millennial lo hace compartiendo un meme y un zentenial replicando una situación en TikTok. Así, a raíz del crecimiento del meme creadoras como Shannon O´Connor han decidido dar un paso adelante y tratar de monetizarlo. ¿Resultado? En tan solo unas semanas su idea ha sido validada con 10.000 pedidos.

Greta Thunberg y el cambio climático. El movimiento Fridays For Future iniciado por la activista sueca de 16 años se enmarca en el mismo contexto que "Ok, Boomer". La falta de compromiso con la que se encuentra Thunberg cuando alza la voz en la Cumbre del Clima comparte sentimientos con sus compañeros generacionales que sienten que sus peticiones políticas no son una prioridad. Y no es que no lo sean, sino que en muchos casos éstas tienen altos costes electoralistas.

Sin embargo, este fenómeno no solo es extrapolable al contexto americano, en España, uno de los recursos más utilizados para representar la brecha existente entre los jóvenes y los baby boomers a la hora de hablar del cambio climático es este meme, extraído de este otro vídeo.

Opiniones vs hechos. Un reciente estudio elaborado por Pew Research evidenciaba cómo los baby boomers diferencian peor los hechos de las opiniones que los más jóvenes Es decir, mientras el 44% de los menores de 50 años identificaban claramente las opiniones como sesgos personales, solo el 26% de los adultos que sobrepasaban los 50 eran capaces de hacerlo. Esta estadística no solo evidencia las diferencias que existen a la hora de asimilar la información entre una generación y otra, sino que a su vez refleja códigos de comunicación completamente distintos que dificultan el entendimiento entre ambas.

Imagen: @thechrispycream/TikTok