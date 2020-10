¿Qué pasa cuando una IA se pone a retransmitir fútbol? Que confunde el balón con un árbitro calvo

El fútbol jamás ha casado demasiado bien con la tecnología. Jugadores, aficionados y organismos han recelado históricamente de toda suerte de innovaciones aplicadas con éxito en otros deportes. El fútbol siempre ha presumido de su esencia, de su tradición, de haberse conservado en formol durante más de siglo y medio. Sucede que algunos avances son imposibles de obviar. En especial durante una epidemia.

Escocia está experimentando con retransmisiones de fútbol mediante inteligencia artificial. Y está saliendo... regular.

A Inverness. Hace algunas semanas, el Inverness Caledonian, club de la Segunda División Escocesa, anunció la introducción de un novedoso sistema de retransmisión. Las cámaras de su estadio no estarían controladas por un operador humano, sino por una inteligencia artificial capaz de identificar el balón y seguir el desarrollo del juego. El sistema, ideado por Pixellot, había sido probado con éxito en dos partidos, y llegaba para quedarse durante toda la temporada.

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football.https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf