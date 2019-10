"Sólo diré que me he borrado Tinder": los mejores comentarios en Amazon al milagroso Satisfyer

Odas públicas, decálogos de adictas, furor comercial e incluso la entrada en el lenguaje coloquial: los planes de peli y mantita han quedado sustituidos por los de sofá y Satisfyer. La fábrica alemana de succionadores de clítoris ha entrado en el olimpo de las marcas, convirtiendo al Satisfyer Pro 2 Vibration en el producto ubicuo de la temporada y candidato mayor a regalo más socorrido de las próximas navidades.

Además, y dada su alegre función, el descubrimiento sensorial que hace cada mujer al probarlo está despertando también en muchas de ellas su faceta más poética. Los comentarios en las entradas de Amazon de estos juguetes se han convertido en un cheque en blanco a rellenar con literatura, y casi siempre entusiasta, ya que es raro encontrar a clientas descontentas.

Ya sea por haber ayudado a despertar la faceta multiorgásmica de la receptora o bien por haberse alzado como solución a infructuosas búsquedas de compañías amorosas, parece que todas tienen al menos un motivo para amar el Satisfyer. Así lo cuentan las protagonistas.

Y es que no hay mal que por bien no venga.

Las usuarias españolas no son distintas de las norteamericanas. Allí productos como el Tracy's Dog, también succionador femenino (pero no de la misma marca), provoca las mismas reacciones. Estos son algunos de los pasajes más inspirados traducidos:

