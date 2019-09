Ten cuidado con la marihuana que plantas en la azotea: podría descubrirla el helicóptero de la Vuelta

Ah, la Vuelta. Prodigio de la logística, simpar espectáculo deportivo, escaparate de todos los pueblos y ciudades de España. Y también involuntario detector de plantaciones de marihuana en las azoteas de los vecinos. Sucedió hace un par de días durante el transcurso de la octava etapa, entre Valls e Igualada. Mientras el pelotón se acercaba a la línea de meta, numerosos minutos después de la escapada que habría de jugarse la victoria, el helicóptero detectó de forma fortuita un pequeño vergel verde sobre el techado de un edificio. No eran plantas decorativas. Era un frondoso patio de cannabis.

¿Cómo? Por obra y gracia de la realización televisiva. Resulta que un puñado de seguidores descubrieron la plantación mientras observaban la etapa, y que comenzaron a compartir las hilarantes imágenes en las redes sociales. Antes de que el fenómeno viral alcanzara su pico, un equipo de los Mossos D'Esquadra se hizo con la pista del patio de marihuana, y comenzó a investigar. Un simple ejercicio de deducción urbana les llevó hasta el edificio y hasta el piso donde habitaban los dueños de las plantas.

Lo encontraron vacío, muebles incluidos. Al parecer, el enorme cultivo no había pasado desapercibido por los vecinos, y los misteriosos inquilinos del piso decidieron marcharse en previsión de lo que pudiera suceder. Dejando las plantas allí.

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7