Las barbas del vecino: Francia al borde de la huelga masiva por el plan de reforma de las pensiones

Ocurrió en 1995, cuando la ciudadanía paralizó la mitad del país durante tres semanas. Pasó de nuevo de 2010, cuando Sarkozy ayudó a que se creara una huelga general y distintos paros por sectores entre septiembre y octubre.

Emmanuel Macron tiene cercano el recuerdo de las consecuencias de la lucha de los chalecos amarillos, y por eso mismo ha ido postergando una de sus principales promesas de campaña, la reforma estructural del sistema de pensiones. Pero ahora, con un mayor apoyo público y tres años de legislatura en el horizonte, ha creído que es el momento de comenzar el diálogo con el resto de actores sociales. No quiere que el plan le explote en la cara en forma de una economía paralizada. Las huelgas, por otra parte, ya están convocadas.

La edad efectiva de jubilación en Francia es de 60 años (España 62.2, Alemania 62.7). La tasa de sustitución de las pensiones por jubilación (el % con respecto a tu sueldo que te queda de pensión) está en el 67.7% (España 89.5%, Alemania 50%). El peso del gasto público con respecto al PIB que tienen las pensiones en el país vecino es del 15.2%, la tercera más alta de la UE después de Italia y Grecia (España 13.1%, Alemania 11.8%).

Los franceses se jubilan relativamente pronto, les queda una pensión bastante digna, aunque no de las más altas de la UE, y sus pensiones son “carísimas”. Para unos, un sistema insostenible; para otros, uno de los sistemas más justos y equitativos.

En 2018 el sistema de pensiones francés tuvo un déficit del 0.1% del PIB, 2.900 millones. Su crecimiento de natalidad y la baja tasa de desempleo han ayudado a desahogar a una partida que dejó un déficit del 0.7% en 2010, aunque según las actuales previsiones el déficit volverá a crecer a entre un 0.3% y 0.6% en 2025.

Buena parte del debate sobre el modelo de pensiones francés se he enfocado, tanto dentro como fuera de sus fronteras, por sus regímenes. Tienen 42 cuando en España hay siete. Esos regímenes especiales que están fuera del general y el de autónomos incluyen a los trabajadores de la SNCF (la Renfe francesa), de la RATP (transporte público parisino), mineros, marineros, funcionarios, profesiones liberales (desde abogados hasta artistas), militares, policías, empleados de la Ópera de París y mucho más.

Algunos de estos grupos son vistos como obreros especialmente beneficiados a lo largo de las décadas por las distintas administraciones. Por ejemplo, mientras que los trabajadores generales calculan ahora mismo su pensión con los 25 mejores años de su carrera, a los funcionarios se les mide con el puesto ostentado en los últimos seis meses. Pro: pensiones más altas frente al pensionista medio, así ocurre que la tasa de sustitución del privado está cercana al 50% y la del público al 75%. Contra: menos movilidad del empleado en su puesto. Ojo, el sistema actual francés no tiene en cuenta los complementos salariales para ese cálculo, algo especialmente gravoso para empleados con disponibilidad, nocturnidad o peligrosidad.

También, militares y mineros se jubilan antes.

Estos trabajadores con “prebendas” son mayores y no se están reemplazando, lo que además ayuda a una visión de pensionistas “menos eficientes y caros” frente a los demás. Ahora mismo hay 143.000 empleados en activo en el régimen de la Renfre francesa para 261.000 jubilados que se beneficia de estos planes, una relación de 0.55 trabajadores en activo por jubilado. Una cifra incomoda si la comparamos con otros gremios que, además, se jubilan más tarde: hay ahora mismo 4.2 abogados en activo por cada abogado jubilado.

Pero, ¿cuál es el peso final de esos jubilados especiales? Son 2.9 millones, alrededor del 18% de todos los pensionistas. Hay muchos de estos regímenes que son absolutamente minoritarios y están en proceso de extinción.

Así, aunque estos regímenes especiales formen sólo uno de cada cinco jubilados, el actual Gobierno plantea modificar el sistema de arriba abajo, de forma que quedarán eliminados. “Se trata menos de una reforma del sistema de pensiones que de una refundación”, un único sistema basado en puntos, en el que “cada euro de cotización, sea cual sea el sector del trabajador, genere los mismos derechos”. De momento no hay ni siquiera propuesta formal. Lo que circula es el informe publicado en julio realizado por Jean-Paul Delevoye, un veterano político de centroderecha que fue ministro con Jacques Chirac (y que forma parte justamente del club de políticos criticados por el macronismo).

Merci à M. @Delevoye pour son rapport sur la réforme des #retraites, issu de concertations avec les partenaires sociaux et les citoyens. Une nouvelle phase d’écoute et de concertation va s’engager sur cette base, pour parvenir à un système plus juste et plus lisible pour tous. pic.twitter.com/9KqVgVF2Y5