Una larga década perdida: las economías de Italia, España o Grecia siguen estancadas en 2008

Cuando Nicolas Sarkozy propuso "refundar el capitalismo" pocos países podían sospechar que el capitalismo terminaría refundándoles a ellos. Corría septiembre de 2008 y Lehmann Brothers se había despeñado por el abismo de la historia. Trece años después de aquel cómico planteamiento, pocos estados europeos pueden presumir de ser más ricos que entonces. Unos pocos son hasta un poquito más pobres.

Es la larga década perdida de la economía continental.

El gráfico. Lo ilustra este artículo de Bloomberg. En él se compara el PIB de las cuatro grandes economías de la Unión Europea más Grecia a la altura del año 2000 y su evolución hasta nuestros días. A ninguna le ha ido especialmente bien, en especial de 2008 en adelante. A la altura de 2013, España había recuperado todo el terreno ganado entre el 2000 y 2007, mientras que la curva de crecimiento de Francia y Alemania se había aplanado. En 2020, todas cayeron de nuevo.

Pero la palma se la llevan Grecia e Italia.

