La UEFA está a favor de los derechos LGBT. Salvo cuando un gobierno homófobo los ataca

Por más que las instituciones y gran parte de los aficionados tienden a disociar ambos fenómenos, deporte y política siempre han caminado de la mano. También en el fútbol. Muy especialmente en el fútbol, dado su impacto global y sus proporciones mediáticas. La Eurocopa que ocupa nuestro tiempo este mes de junio no ha sido una excepción. Desde el primer día una cuestión tabú en ciertos países de Europa del Este ha sobrevolado la conversación sobre el torneo: los derechos LGBT.

Hoy ha devorado al atención sobre los partidos.

El origen. Se remonta a la semana pasada, cuando Manuel Neuer, capitán de Alemania, saltó al campo portando un brazalete con la bandera LGBT. El gesto no operaba sobre el vacío. Alemania había quedado encuadrada en un grupo que le enfrentaba a Francia, Portugal... Y Hungría. El gobierno de Orbán se cuenta entre los más homófobos de Europa del Este. Esta misma semana su parlamento ha aprobado una ley que censura el contenido LGBT en los programas infantiles o en los libros de texto.

Primer escollo. ¿La reacción inmediata de la UEFA? Abrir una investigación para esclarecer si el gesto de Neuer merecía algún tipo de sanción. La organización veta cualquier tipo de manifestación política o ideológica dentro de los estadios. Su movimiento generó revuelo. Neuer no estaba defendiendo nacionalizar los medios de producción o abolir la democracia, sino los derechos básicos de un colectivo minoritario e históricamente reprimido. A los dos días paralizaba la investigación. Neuer podría portar el brazalete en los próximos partidos.

Segundo escollo. Comenzó hace dos días. Alemania juega mañana en Múnich y contra Hungría su último partido de la fase de grupos. Con motivo de la ocasión y de la ley aprobada por el paramento húngaro, el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, solicitó a la UEFA iluminar el Allianz Arena, estadio local, con los colores de la bandera LGBT. "El ayuntamiento desea enviar un visible mensaje de solidaridad a la comunidad LGBT de Hungría, que está sufriendo la reciente legislación aprobada por el gobierno húngaro", rezaba el comunicado. Un mensaje político explícito.

El traspiés. Es aquí donde la UEFA se ha plantado. Una cosa es un brazalete, otra cosa es un estadio gigantesco. Hoy mismo la institución denegaba al ayuntamiento de Múnich la posibilidad de iluminar el Allianz Arena a su gusto (tal y como ha hecho en otras ocasiones). "La UEFA es una organización política y religiosamente neutral", explicaba en su comunicado, "y dado el contexto político de la petición, un mensaje dirigido contra una decisión tomada por el parlamento nacional húngaro, debemos rechazarla". Defender los derechos LGBT sí. Hasta cierto punto.

Para mayor escarnio, la institución recomendaba al consistorio muniqués proyectar los colores LGBT el 28 de junio o la primera semana de julio, coincidiendo con otros partidos (ya sin Hungría).

