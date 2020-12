2.143M€ y récord histórico en taquilla en Japón: Demon Slayer es la sensación que se viene a occidente

¿Cuál ha sido el fenómeno cinematográfico del año? Ni Tenet, ni Mulán ni nada, Kimetsu no Yaiba, conocido en España como la película de “Guardianes de la noche, Demon Slayer”. Kimetsu no Yaiba: El tren infinito, el primer gran largometraje de la franquicia de marras, está siendo un tsunami en las carteleras niponas de fuerza inconmensurable. Aún no se ha estrenado fuera de sus fronteras, y por el momento nos deja los siguientes titulares:

Récord histórico de taquilla en Japón tanto para animes como para películas de cualquier otro tipo. Logrado en plena pandemia de COVID. 24 millones de asistentes por el momento. Por lo que: Ha pulverizado el anterior récord ostentado por El Viaje de Chihiro. Con cifras sin adaptar a la inflación, eso sí. Hablamos de una recaudación de 256 millones de euros tras dos meses y medio en cartel sólo en este país. También ha sido el fenómeno más lucrativo en sus diez primeros días de lanzamiento desde que hay registros.

El impacto de la franquicia, que despegó en 2016 gracias a la publicación del manga en la popular revista Shonen Jump y que terminó de eclipsar con el lanzamiento de la serie de anime, ha sido en este 2020 de 2.143 millones de euros sólo en Japón. Por poner en perspectiva, en los últimos años en los que Disney ha lanzado película-evento Star Wars ha venido generando en torno a los 3.000 millones de euros mundiales de ingresos al año.

Si contamos los ingresos totales en taquilla, contando también los internacionales (que, como hemos dicho, ésta aún no ha estrenado fuera de Japón), Mugen Train es, en bruto, la tercera película de anime más exitosa en todo el mundo sólo superada por Your Name y El viaje de Chihiro. Es decir, que casi con toda seguridad las superará, teniendo en cuenta que hay muchos fans occidentales del fenómeno gracias a la difusión de Crunchyroll o Hulu (y también del pirateo) de la serie anime. En realidad los mangakas llevan tiempo viendo venir la fuerza arrolladora de Demon Slayer: One Piece venía siendo el manga más vendido desde hacía lustros. ¿Ventas de mangas en Japón en 2020? One Piece casi 8 millones de copias. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 82 millones. El tipo de récord que sólo han conseguido hitos del calibre de Dragon Ball.

¿Por qué esto debe importarnos? Porque certifica que estamos ante un nuevo rey del género del que serán testigos en nuestro país no sólo los asistentes a expomangas, sino la población general. Sirva de señal lo que ocurrió con El Viaje de Chihiro, la obra nominada al Oscar que popularizó a Studio Ghibli en todo el planeta con un recorrido comercial y cultural como pocas obras asiáticas.

¿Y cómo es la historia en sí? Los que lo han seguido responsabilizan al anime de su masivo éxito. El episodio 19 (de 26), cuando confluyó buena parte de la tensión narrativa hasta el momento generado, rompió Internet. Su dibujo fue soberbio, la calidad y originalidad de la animación algo fuera de lo habitual. Algo hay también en Ufotable, el estudio a cargo que hasta el momento sólo había animado series con tramas ligeras, no un “shonen” con toda su carga dramática. La historia, ambientada en la era Taisho (1912-1926), es oscura y moderna, con elementos fantásticos como no podían faltar, y según sus adeptos con una habilidad para la construcción de tramas y desarrollo de personajes que lo ponen en la punta de lanza del arte nipón (aunque a los de Espinof no les gustó).