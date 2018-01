Los mapas de prejuicios de España: la hilarante disección de tópicos de cada comunidad autónoma

España es un país diverso. Baste mirar a un mapa geográfico para comprobarlo: lluviosa, montañosa y eternamente verde en el norte; seca, árida y vacía en la mayor parte del interior; soleada, suave y rica en preciosas calas en el Mediterráneo; mística, profunda y salvaje en sus montañas. Cuando lo físico se junta con lo cultural y lo político, el resultado son las comunidades autónomas.

Y si España no es un país uniforme sino que disfruta de una diversidad maravillosa, sus regiones, sus subdivisiones administrativas que, de un tiempo a esta parte, también se han convertido en subdivisiones regionales, nacionales y emocionales, también lo son. No es lo mismo un aragonés del pirineo que uno del Matarraña; no es lo mismo un valenciano capitalino que un agricultor de la Vega Baja; en nada se parece un manchego a un alcarreño.

Aprovechando los naturales piques regionales, tanto internos como externos, las redes se han llenado durante las últimas semanas de varios mapas que explotan de forma hilarante los tópicos geográficos de cada comunidad autónoma. Todos ellos siguen el patrón establecido originalmente por Atlas of Predujice, en el que cortaba Europa en función de diversas líneas culturales, gastronómicas o climáticas.

Aquella maravilla sirvió de patrón para muchas otras. Nosotros mismos creamos el mapa de los prejuicios mexicanos aquí. Para el caso de España, sin embargo, no había copycats demasiado convincentes... Hasta que @ValencianMemes, una cuenta dedicada a narrar en clave de humor las visicitudes del País Valencià, colgó en Twitter este mapa. Automáticamente, comenzó a ser compartido por la red, tanto por valencianos como por españoles de otras regiones.

El valenciano tocaba asuntos claves de la idiosincrasia regional: era inofensivo al mismo tiempo que mordaz, revelaba un profundo conocimiento de las diferencias territoriales más desconocidas de la Comunidad Valenciana y, como todo buen mapa, permitía entender mejor la realidad de la región, ya fuera subdividiendo el territorio en falleros/moros y cristianos o en el tipo de actividad agricultora. De un vistazo, entendías Valencia.

Lo mismo vale para el resto de mapas, una explicación "para extranjeros" de la divertida diversidad interna de cada región. Aragón, Andalucía, Galicia, Cataluña, La Mancha y Castilla y León se han ganado también sus propios mapas gracias a cuentas similares, todas ellas de humor político, dedicadas a sus respectivos marcos autonómicos. Todas son divertidísimas y he aquí una breve recopilación.

Seis maneras de dividir Andalucía, por la maravillosa Glorious Andalusian Emirate memes. Enlace al post original. De crucial importancia para comprender la realidad andaluza es el tercer mapa.

Nueve formas de entender Aragón si eres un forano (en aragonés, un extranjero). El meme lo creó la cuenta de Choventut Aragonesista, y la publicación original se puede ver aquí. En aras de comunicarse con los locales, el último mapa es muy importante.

Creado por @s7age, uno de los más audaces. Se puede ver la publicación original aquí. El quinto es el más útil cuando uno comienza a recorrer la comunidad en coche.

El más amplio, hasta doce mapas divisorios. El cuarto es importantísimo cuando se viaja de vacaciones en verano; el segundo es tronchante en su exactitud descriptiva; y el tercero es genial para entender la propia diversidad lingüística del catalán. Lo creó @hyperborean.

El éxito de la propuesta original permitió a @ValencianMemes hacer una segunda parte igualmente provechosa y celebrada por sus seguidores. Se puede ver el primero aquí y el segundo aquí.

You liked the first version of the valencian map, you are going to like the second (and improved) version. No apitxat was harmed doing this map pic.twitter.com/jMTOLRbfu0