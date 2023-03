Una empresa alemana ha tenido una (discutible) idea para reducir la huella de la cerveza: venderla en polvo

La industria cervecera tiene una huella medioambiental brutal. Miles de millones de litros de agua se transportan a los consumidores de todo el mundo básicamente porque la cerveza se compone de hasta un 90% de agua. Y, conforme esta industria gigantesca se esfuerza por volverse más ecológica, una alternativa para reducir la huella de carbono gana terreno: quitar el agua de la ecuación. O, al menos, temporalmente.

Una empresa de Alemania ha anunciado que está desarrollando la primera cerveza del mundo en forma de polvo. Este proceso de elaboración para comprimirla al máximo, ahorraría costes y recursos en el proceso de fabricación. Además de reducir el peso de los envíos casi un 90%. La pregunta es: ¿sabe bien?

Un sobre de cerveza. Como el colacao. Después de dos años de investigación financiada por BMW y por el Ministerio Federal de Economía de Alemania, Klosterbrauerei Neuzelle ha desarrollado una cerveza en polvo que llegará al mercado a finales de este año. Esta bebida, que la empresa ha denominado "cerveza más seca" se diferencia de otras cervezas en polvo lanzadas al mercado en los últimos años en que contiene alcohol y es carbonatada. "Es la primera cerveza completa del mundo en forma de polvo y podría cambiar el mundo", explicaba Stefan Fritsche, director gerente de la cervecería.

